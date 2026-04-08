Il Galatasaray di Sylla spegne il sogno di Chieri | la Cev Cup resta a Istanbul

Il Galatasaray di Sylla ha battuto Chieri con il punteggio di 3-1 nel secondo match, dopo aver vinto anche all’andata. La partita si è conclusa con i parziali di 25-27, 25-22, 25-18 e 25-18, confermando il passaggio del turno alle turche e impedendo alla squadra italiana di qualificarsi per la fase successiva della Cev Cup.

È il Galatasaray a vincere la CEV Cup 2026 avendo sconfitto nel doppio confronto la Reale Mutua Fenera Chieri '76, quest'ultima alla quarta finale consecutiva in Europa (vinta una Challenge e una CEV Cup nel 2023 e nel 2024). Le turche, sulle ali dell’entusiasmo, sbagliano pochissimo davanti al proprio pubblico, trascinate, tra le altre, da Sylla e Carutasu. Dopo il 3-2 della scorsa settimana a Torino, stasera si impongono per 3-1. Si tratta della prima Coppa CEV per le giallorosse, dopo due finali di nel 2015 e nel 2017. Nel palmares figura anche un terzo posto, sempre in Coppa CEV, nel 2012 e nel 2021, oltre a tre terzi posti in Challenge Cup (1997, 2010 e 2025). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Galatasaray di Sylla spegne il sogno di Chieri: la Cev Cup resta a Istanbul Myriam Sylla vince la CEV Cup con il Galatasaray: trionfo in Europa! Chieri sogna il ribaltone poi si spegne a IstanbulIl Galatasaray Istanbul ha vinto la CEV Cup 2026 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza alle spalle della Champions... Il Galatasaray di Sylla piega Chieri al tie-break: la finale di Cev Cup si decide a IstanbulCHIERI-GALATASARAY 2-3 (18-25, 25-20, 18-25, 25-18, 18-20) È il Galatasaray a vincere la gara d’andata della finale di CEV Cup 2026 al palazzetto... Temi più discussi: Il Galatasaray di Sylla piega Chieri al tie-break: la finale di Cev Cup si decide a Istanbul; Italia contro Turchia, sfida infinita: Chieri sfida il Galatasaray di Sylla a Torino per l’andata della finale di Cev Cup!; Volley, Chieri sogna la CEV Cup: domani Nervini e compagne a caccia dell'impresa in casa del Galatasaray di Sylla; Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup. Myriam Sylla vince la CEV Cup con il Galatasaray: trionfo in Europa! Chieri sogna il ribaltone poi si spegne a IstanbulIl Galatasaray Istanbul ha vinto la CEV Cup 2026 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza alle spalle della Champions League. oasport.it LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 3-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: trionfo europeo per Sylla e compagneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 21.03 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook Myriam Sylla inizia i playoff da top scorer, il Galatasaray batte il sestetto di Mazzanti - x.com