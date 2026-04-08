Il Galatasaray di Sylla spegne il sogno di Chieri | la Cev Cup resta a Istanbul

Da gazzetta.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Galatasaray di Sylla ha battuto Chieri con il punteggio di 3-1 nel secondo match, dopo aver vinto anche all’andata. La partita si è conclusa con i parziali di 25-27, 25-22, 25-18 e 25-18, confermando il passaggio del turno alle turche e impedendo alla squadra italiana di qualificarsi per la fase successiva della Cev Cup.

È il Galatasaray a vincere la CEV Cup 2026 avendo sconfitto nel doppio confronto la Reale Mutua Fenera Chieri '76, quest'ultima alla quarta finale consecutiva in Europa (vinta una Challenge e una CEV Cup nel 2023 e nel 2024). Le turche, sulle ali dell’entusiasmo, sbagliano pochissimo davanti al proprio pubblico, trascinate, tra le altre, da Sylla e Carutasu. Dopo il 3-2 della scorsa settimana a Torino, stasera si impongono per 3-1. Si tratta della prima Coppa CEV per le giallorosse, dopo due finali di nel 2015 e nel 2017. Nel palmares figura anche un terzo posto, sempre in Coppa CEV, nel 2012 e nel 2021, oltre a tre terzi posti in Challenge Cup (1997, 2010 e 2025). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Galatasaray di Sylla spegne il sogno di Chieri: la Cev Cup resta a Istanbul

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