Il futuro dell’istruzione con la Rete ICT Lecco | al via il seminario la scuolAIntelligente

A Rimini si svolge presso l’Hotel Litoraneo un seminario residenziale dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’istruzione. L’evento, intitolato “la scuoAIntelligente”, coinvolge dirigenti scolastici e docenti di discipline scientifiche e umanistiche. Il percorso formativo mira a approfondire le applicazioni dell’intelligenza artificiale e il ruolo della rete ICT nella trasformazione delle metodologie didattiche.