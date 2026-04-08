Il futuro dell’istruzione con la Rete ICT Lecco | al via il seminario la scuolAIntelligente
A Rimini si svolge presso l’Hotel Litoraneo un seminario residenziale dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’istruzione. L’evento, intitolato “la scuoAIntelligente”, coinvolge dirigenti scolastici e docenti di discipline scientifiche e umanistiche. Il percorso formativo mira a approfondire le applicazioni dell’intelligenza artificiale e il ruolo della rete ICT nella trasformazione delle metodologie didattiche.
L'intelligenza artificiale sale in cattedra. La città di Rimini ospiterà infatti presso l’Hotel Litoraneo il seminario residenziale la “scuolAIntelligente”, un ambizioso percorso formativo rivolto a dirigenti scolastici e docenti degli assi scientifico e umanistico per esplorare l'impatto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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