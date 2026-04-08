Il Dortmund analizza il ritorno di Sancho ma il discorso di Woltemade viene annullato

Il Borussia Dortmund sta valutando il possibile ritorno di un giocatore, mentre un discorso tenuto da un altro protagonista viene annullato. Recentemente, sui social si sono scatenate reazioni e discussioni riguardo a questa ipotesi, senza che siano stati rilasciati commenti ufficiali o dettagli ulteriori. La situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse gli sviluppi in attesa di novità ufficiali.

2026-04-08 18:34:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Sancho potrebbe tornare per un terzo incantesimo. Il Borussia Dortmund sta “analizzando” una potenziale riunione con Jadon Sancho, secondo l’amministratore delegato Lars Ricken, che ha respinto le speculazioni su un trasferimento in prestito per l’attaccante del Newcastle United Nick Woltemade. Sancho ha lasciato il Dortmund per il Manchester United nel 2021, partendo per una cifra dichiarata di 85 milioni di euro (73 milioni di sterline). Tuttavia, il trasferimento all’Old Trafford si è rivelato un incubo per Sancho, che non gioca una partita di Premier League con lo United dalla stagione 2023-24, la seconda metà della quale è tornata in prestito al Dortmund, segnando tre gol e fornendo due assist in 21 presenze. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Dortmund analizza il ritorno di Sancho ma il discorso di Woltemade viene annullato Udinese Inter LIVE 0-1: Dimarco sigla il raddoppio ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Pio EspositoSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Leggi anche: Sancho lascia il Manchester United, cresce l’interesse del Dortmund per il suo acquisto. Argomenti più discussi: Il Ds del Torino analizza il momento complicato dei granata: Malessere profondo, poi risponde duramente alle critiche; Stoccarda-Borussia Dortmund: quote, pronostico e probabili formazioni; Pronostico Stoccarda - Borussia Dortmund con quote del match di bundesliga del 04-04-26; Capello analizza | Bastoni poco lucido i cambi di Gattuso non mi hanno convinto ma….