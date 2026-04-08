Una donna di 12 settimane ha ricevuto un risultato a basso rischio dal test del DNA fetale, ma si trova in ansia perché la misurazione della translucenza nucale si trova al limite superiore. La sua preoccupazione riguarda la possibilità di sviluppare complicazioni o condizioni legate a questa misura, nonostante il risultato favorevole del test genetico. La donna chiede se può stare tranquilla, considerando i valori riscontrati.

Salve dottore, sono a 12 settimane e il test del DNA fetale è risultato a basso rischio. Nonostante questo continuo a essere molto in ansia perché alla translucenza nucale il valore era invece al limite superiore. Devo considerare più affidabile il DNA fetale o la translucenza? Cosa dovrei fare? Buongiorno signora, la translucenza nucale è una misurazione ecografica che si esegue tra l’11ª e la 13ª settimana e valuta lo spessore dei tessuti della nuca del feto. Valori più elevati possono indicare un rischio aumentato di alcune anomalie cromosomiche, ma da soli non costituiscono una diagnosi. Il test del DNA fetale su sangue materno analizza frammenti di DNA di origine embrionalefetale e ha un’accuratezza molto elevata: oltre il 99% per la trisomia 21, circa 97–99% per la trisomia 18 e 90–95% per la trisomia 13. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Il DNA fetale è a basso rischio ma la translucenza è al limite: posso stare tranquilla?”

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