Il diritto del lavoro si evolve | Arliano ripensa Giuseppe Pera

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, la Casa Diocesana di Arliano sarà teatro di un evento dedicato al diritto del lavoro, intitolato “Conversazioni sul lavoro”. L’appuntamento si svolgerà in memoria di Giuseppe Pera e coinvolgerà relatori e partecipanti interessati alle tematiche legate all’evoluzione normativa e alle questioni attuali nel settore lavorativo. L’evento si inserisce nel calendario di incontri che si tengono annualmente nella struttura.

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, la Casa Diocesana di Arliano ospiterà le Conversazioni sul lavoro dedicate alla memoria di Giuseppe Pera. L’evento, che vede il coinvolgimento della Fondazione lucchese dedicata allo studioso e dei suoi ex allievi, mira a reinterpretare il diritto del lavoro attraverso un dialogo tra diverse generi di esperti. L’iniziativa, intitolata Rileggendo Giuseppe Pera – Il gusto del diritto del lavoro, si propone come un laboratorio di pensiero dove la teoria giuridica incontra la pratica professionale. L’obiettivo è trasformare l’eredità scientifica del giurista in uno strumento utile per affrontare le problematiche occupazionali contemporanee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il diritto del lavoro si evolve: Arliano ripensa Giuseppe Pera Lucca: Pera spiega il Sì alla riforma prima del referendumIl dibattito sulla riforma costituzionale si accende a Lucca, dove Villa Bottini ospiterà giovedì 12 marzo un incontro dedicato alle ragioni del voto... Giuseppe Conte ci ripensa e sostiene l'Ucraina: dice no al gas russo e compie l'ennesima piroettaGiuseppe Conte, già Visconte dimezzato ai tempi del tragicomico e poltaceo governo giallofucsia, non smette di sbalordirci. Si parla di: Sui sentieri di Pia Pera – Il giardino, il seme e la parola; Crotone, la Coalizione Progressista candida Giuseppe Trocino a Sindaco. Diritto del lavoro, ad Arliano tre giorni per rileggere l’eredità di Giuseppe PeraLe Conversazioni 2026 mettono a confronto magistrati, avvocati e docenti universitari, affiancando ai seminari concerti, visite guidate e momenti conviviali ... luccaindiretta.it