Il controllo dello Stretto di Hormuz diventa un caso

Recentemente si è diffusa la notizia che, secondo fonti iraniane, l'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe accettato di trasferire il controllo dello Stretto di Hormuz a Teheran. Lo Stretto di Hormuz rappresenta una via d'acqua strategica, essenziale per il transito di petrolio e altre merci. La questione ha attirato l'attenzione internazionale, considerando le implicazioni di un eventuale cambio di controllo su questa via di comunicazione.

Secondo le dichiarazione dell'Iran, Trump avrebbe accettato di cedere il controllo dello Stretto di Hormuz a Teheran, una via d'acqua vitale che prima della guerra non controllava. L'Iran consentirà il passaggio previo un pagamento di 2 milioni di dollari per ogni nave, un pedaggio che poi sarà. 🔗 Leggi su Today.it

Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Nuovi attacchi contro l’Iran, che rivendica il controllo dello stretto di HormuzIl generale iraniano Ebrahim Jabbari ha minacciato di colpire tutte le navi che cercheranno di attraversarlo.

IRAN RESPONDS, CLOSES THE STRAIT OF HORMUZ

Temi più discussi: Chi controlla oggi lo Stretto di Hormuz? Tra Usa e Iran è guerra di propaganda; Tutte le isole chiave per il controllo dello Stretto di Hormuz; L’Iran si sta dimostrando padrone assoluto dello Stretto di Hormuz; Hormuz, ecco chi guadagna dalla chiusura dello Stretto (e come aggira il blocco tra oleodotti e porti).

Stretto di Hormuz: Comandanti pianificano la rotta costeggiando l’OmanMascate. Il traffico in entrata e in uscita dal Golfo Arabico attraverso lo Stretto di Hormuz si attiene a rotte marittime ... ilnautilus.it

Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?Lo Stretto di Hormuz, corridoio marittimo da cui fino al 28 febbraio (giorno dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran) passava circa il 20% della produzione mondiale di petrolio, è l’unica ... tg24.sky.it

Stretto di Hormuz chiuso ma non per tutti: quali Paesi passano, l’incognita ultimatum x.com

Donald Trump sull'ultimatum all'Iran sullo stretto di Hormuz: “Un'intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile” - facebook.com facebook