Nel 2017 è iniziato un contenzioso tra il figlio primogenito e la seconda moglie del cantautore, riguardante l’eredità dell’artista. La Corte d’Appello di Roma ha esaminato i ricorsi presentati da entrambe le parti e li ha respinti, chiudendo così la disputa legale. La decisione riguarda la divisione dei beni e dei diritti successori dell’artista deceduto.

L a Corte d’Appello di Roma ha respinto ricorsi e controricorsi nella causa sull’ eredità di Pino Daniele. E ha messo un punto fermo su una vicenda giudiziaria aperta dal 2017 e legata all’interpretazione del testamento depositato dall’artista nel 2012. Pino Daniele aveva 60 anni quando è morto a Roma il 4 gennaio del 2015 per una crisi cardiaca. Da allora si è aperta una contesa sul testamento, che era stato pubblicato pochi giorni dopo, il 12 gennaio. Ma anche nel secondo grado di giudizio i giudici hanno rispettato alla lettera le volontà del cantautore napoletano. Pino Daniele, i 70 anni dalla nascita festeggiati con un docufilm speciale X Leggi anche › “Pino Daniele. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il contenzioso, aperto nel 2017, vedeva contrapposti il figlio primogenito e la seconda moglie del cantautore

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