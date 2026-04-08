Il Comune sostiene il Team Scaletta con la rinuncia ad un mese di indennità
Il Comune di Scaletta Zanclea ha deciso di sostenere il Team Scaletta rinunciando a un mese di indennità. La scelta è stata comunicata dall’amministrazione comunale come un gesto di supporto diretto alla squadra locale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle modalità di questa decisione. La notizia riguarda esclusivamente l’esempio di un’amministrazione che ha scelto di destinare risorse a favore dell’associazione sportiva.
Ancora un gesto forte e concreto da parte dell’Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea a sostegno della propria principale realtà sportiva, il Team Scaletta. La Giunta comunale, insieme ai consiglieri, ha annunciato, infatti, la rinuncia a un mese della propria indennità personale per. 🔗 Leggi su Today.it
Scaletta, sindaco e consiglieri rinunciano a un mese di indennità per supportare la squadra di calcio a 5Un gesto forte e concreto, da parte dell'amministrazione di Scaletta Zanclea a sostegno della propria massima realtà sportiva, il Team Scaletta.
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