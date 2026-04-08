Il Comune sostiene il Team Scaletta con la rinuncia ad un mese di indennità

Il Comune di Scaletta Zanclea ha deciso di sostenere il Team Scaletta rinunciando a un mese di indennità. La scelta è stata comunicata dall’amministrazione comunale come un gesto di supporto diretto alla squadra locale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle modalità di questa decisione. La notizia riguarda esclusivamente l’esempio di un’amministrazione che ha scelto di destinare risorse a favore dell’associazione sportiva.