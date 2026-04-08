Durante la Giornata mondiale della salute, l’Ufficio centrale palestinese di statistica ha segnalato che il sistema sanitario nella Striscia di Gaza sta attraversando un grave peggioramento, con una carenza crescente di farmaci essenziali. La situazione ha portato a un esaurimento di scorte, rendendo difficile garantire cure adeguate ai pazienti. La crisi sanitaria si inserisce in un quadro di difficoltà più ampio che coinvolge la regione.

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© Cms.ilmanifesto.it - Il collasso sanitario della Striscia continua: «Stiamo finendo tutti i farmaci»

Carichi di lavoro insostenibili, abbandono della professione: il sistema sanitario europeo senza infermieri rischia il collasso. Le priorità per l'Oms EuropaLa sanità italiana non è la sola a vivere anni di grandi difficoltà, anche quella europea non sta poi benissimo.

Allarme sanitario in Calabria: farmaci essenziali in esaurimento, il sistema è sotto pressioneNella Calabria del 2026, il sistema sanitario regionale è sotto pressione estrema a causa di un’emergenza farmaceutica che mette a rischio la vita di...

Temi più discussi: Un mondo in cui un topo può divorare la faccia di un bambino; Dopo Gaza, Israele porta avanti un medicidio anche in Libano; Ben Gvir e l’Osceno Brindisi alla Pena di Morte. Sterminio non-Stop di I$r@ele a Gaza, nella Tregua.

Il collasso sanitario di Cuba è il paradigma di quello che potrebbe accadere anche da noiMeno risorse sanitarie vuol dire liste d’attesa più lunghe, meno prestazioni mediche e un peggioramento della durata e della qualità della vita e delle ... repubblica.it

Il collasso, annunciato, del Servizio sanitario nazionalela situazione sanitaria della Regione Emilia-Romagna, come pure quella di altre regioni, sta assumendo connotati di grave criticità, divenendo al limite della sostenibilità in molti settori, sia della ... quotidianosanita.it

Da Velina di Striscia a conduttrice di Paperissima Sprint. Buon compleanno a @RobyLanfranchi! #Striscialanotizia #RobertaLanfranchi x.com

STATISTICHE - Il Napoli (26 - 19V, 7N) è la squadra con la striscia aperta più lunga di match casalinghi di fila senza sconfitta tra le squadre attualmente nei Big-5 campionati europei. facebook