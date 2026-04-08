Il club degli aspiranti suicidi

Un nuovo spettacolo teatrale porta in scena storie di persone che si trovano in situazioni difficili, tra cui un uomo senza più un impiego, un cuoco che ha perso tutto e una donna che si sente sola e abbandonata. La rappresentazione è diretta da Flavia Cattivelli e vede nel cast Giuseppe Rispoli, Daniele Messina, Giorgia Paolini e Ciro Borrelli, con voci di Gianmarco Orlando, Claudia Nicolazzo e Francesca Bruni.

Con Giuseppe Rispoli, Daniele Messina, Giorgia Paolini, Ciro BorrelliVoci di Gianmarco Orlando, Claudia Nicolazzo, Francesca BruniTesto e regia di Flavia CattivelliUn vecchio senza più un lavoro, un cuoco che ha perso tutto e una donna sola e abbandonata. Non si conoscono, ma si trovano davanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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