Il clochard allontanato Bisticci in maggioranza

Una discussione si è aperta dopo che un uomo senza fissa dimora è stato allontanato dalla pensilina dei pullman di Tonfano, dove soggiornava. La vicenda ha generato reazioni tra i membri della maggioranza politica locale, portando a confronti pubblici e divergenze di opinioni. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, alimentando un dibattito sulla gestione degli spazi pubblici e sulla condizione delle persone in condizioni di strada.

Il caso del clochard romeno allontanato dalla pensilina dei bus di Tonfano, in cui viveva, continua a far discutere. Da una parte ci sono i pendolari, arrabbiati per la panchina della pensilina rimossa dal Comune e per il fatto che il clochard, nonostante il foglio di via del prefetto in seguito all’intervento dei Carabinieri, si sia già spostato in un’altra pensilina della zona. Dall’altra il secondo round dei bisticci in maggioranza, con il consigliere Giacomo Vannucci (Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto) che torna alla carica come già fece alcune settimane fa. "Il mio ruolo è dare input – dice – ma poi chi decide è l’esecutivo, cioè la giunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il clochard allontanato. Bisticci in maggioranza Parcheggiatore abusivo allontanato con il daspo dall'ospedaleOggi 21 gennaio l'unità cinofila della Polizia Locale della Federazione ha effettuato dei controlli straordinari nel piazzale di arrivo degli autobus... Infortunio di Gabi: nessuna lesione, allontanato il rischio complicazioniDurante il primo incontro di playoff tra Busto Arsizio e l'Imoco Volley Conegliano al Palaverde, la schiacciatrice brasiliana Gabi ha riportato un...