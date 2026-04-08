Il Cineclub dei Piccoli | evento conclusivo con il regista Brando Quilici
Venerdì 10 aprile alle 9.00 si svolgerà al Cinema Lux di Messina l’ultimo appuntamento della sesta edizione de “Il Cineclub dei Piccoli”. L’evento vedrà la partecipazione del regista Brando Quilici e coinvolge circa 2.000 studenti provenienti da Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte. Il progetto si concentra sull’educazione all’immagine, offrendo ai giovani un’occasione di confronto e di approfondimento sulle tecniche cinematografiche.
Si terrà venerdì 10 aprile alle ore 9.00 al Cinema Lux di Messina l’evento conclusivo della sesta edizione de “Il Cineclub dei Piccoli”, il progetto di educazione all’immagine che ha coinvolto circa 2mila studenti di tre regioni italiane (Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte). Questa fase finale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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