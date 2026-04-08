Il Cineclub dei Piccoli | evento conclusivo con il regista Brando Quilici

Venerdì 10 aprile alle 9.00 si svolgerà al Cinema Lux di Messina l’ultimo appuntamento della sesta edizione de “Il Cineclub dei Piccoli”. L’evento vedrà la partecipazione del regista Brando Quilici e coinvolge circa 2.000 studenti provenienti da Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte. Il progetto si concentra sull’educazione all’immagine, offrendo ai giovani un’occasione di confronto e di approfondimento sulle tecniche cinematografiche.