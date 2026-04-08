Il Chelsea ha manifestato interesse per l’acquisto del centrocampista del Barcellona Marc Casado durante la sessione di mercato estiva. Dopo la sconfitta contro l’Everton, l’allenatore Liam Rosenior ha commentato la prestazione della squadra. La società londinese ha incoraggiato concretamente il trasferimento del giocatore, che era stato monitorato nelle settimane precedenti. La trattativa tra le due squadre non si è ancora conclusa, ma il club ha mostrato apertura a sviluppi futuri.

Breaking: Liam Rosenior reagisce dopo la sconfitta del Chelsea contro l’Everton (foto di Alex LiveseyGetty Images) Il Chelsea era interessato a ingaggiare il centrocampista del Barcellona Marc Casado durante la finestra di mercato estiva. Il centrocampista 22enne non voleva lasciare il club della sua infanzia e ha deciso di restare. Tuttavia, ha lottato per ottenere opportunità regolari in questa stagione. Casado ha giocato solo 865 minuti in prima squadra in questa stagione e ha bisogno di giocare più spesso. È un giocatore di talento con un grande futuro e sedersi sulla panchina del Barcellona non gli gioverà. Secondo quanto riportato dalla pubblicazione SPORT tramite SportWitness, l’agente del giocatore, Jorge Mendes, potrebbe essere alla ricerca di una nuova destinazione per il suo cliente in estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Chelsea ha incoraggiato il trasferimento di Marc Casado

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