Il centro di Ferrara come ' teatro' naturale di corsa e camminata | torna la ' Vivicittà'

A Ferrara torna ‘Vivicittà’, l’evento di corsa organizzato da Uisp che coinvolge sia atleti professionisti sia appassionati amatoriali. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e comprende una gara competitiva di 10 chilometri, accompagnata da percorsi di passeggiata ludico-motoria di 5 e 10 chilometri. L’evento rappresenta un momento di aggregazione sportiva per diverse categorie di partecipanti, in un’area urbana frequentata quotidianamente.

Torna a Ferrara ‘Vivicittà’, la ‘corsa più grande del mondo’. La grande protagonista dello sport per tutti di Uisp che abbraccia, in un’unica, originale formula, atleti professionisti e sportivi della domenica con la competitiva di 10 chilometri oltre alla passeggiata ludico motoria sui 5 o 10. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it La Spezia corre: Vivicittà tra sfida 10km e camminata urbanaLa città di La Spezia si prepara a ospitare domenica 12 aprile l’evento podistico Vivicittà, una manifestazione organizzata dall’Uisp che prevede... Leggi anche: Podismo, le gare del 12 e 19 aprile. Vivicittà e Oliveto. La primavera di corsa Temi più discussi: Arte, musica dal vivo e mercatini: cosa fare a Ferrara nel weekend di Pasqua; Guida al weekend di Pasqua e Pasquetta: gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia; Capitolo 46: alla Sala Estense in scena la storia di Luciana Tufani e del Centro Documentazione Donna; Un anno di Centro Diurno: storie, relazioni e nuove possibilità. La Stella d'Oro al Merito Sportivo illumina il CUS di Ferrara. Un riconoscimento che celebra Sport, Università e CittàFerrara si arricchisce di un nuovo prestigioso riconoscimento nel panorama sportivo nazionale. Il Centro Universitario Sportivo di Ferrara è stato insignito della Stella d'Oro al Merito Sportivo, la p ... cronacacomune.it Musica, salute e tanta solidarietà. In centro città si fa festa con i LionsAl servizio di un mondo che ha bisogno, lo slogan che accompagna il weekend organizzato da 7 Club ferraresi. ilrestodelcarlino.it Orientarsi tra le guerre fredde e quelle incandescenti. Di Giuliano Ferrara La guerra brutale e calibrata di Putin. La guerra imprevedibile e teatrale di Trump. L’abisso con retorica a due passi da Hormuz. E sorprese possibili. Compresa la lettura di Lolita a T - facebook.com facebook Ore 00:13 08/04/2026 #autostradaA13 BOLOGNA-PADOVA Ferrara Sud #entratachiusa per incidente in entrambe le direzioni #aspiemiliaromagna x.com