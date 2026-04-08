Il capo degli aeroporti | I voli in Italia non sono a rischio potete prenotare le vacanze E mette in guardia da speculazioni

Il presidente di Assaeroporti ha dichiarato che i voli in Italia non sono a rischio e che si può procedere con le prenotazioni per le vacanze. Ha inoltre invitato a evitare allarmismi legati alle speculazioni, precisando che non ci sono emergenze o problemi di approvvigionamento di carburante negli aeroporti italiani. Le sue dichiarazioni seguono le dichiarazioni di un rappresentante di Enac, che avevano sollevato preoccupazioni sui possibili rischi.

Nessuna emergenza voli in Italia. A spegnere gli allarmi di questi giorni sul rischio approvvigionamenti di carburante, dopo il presidente di Enac, arrivano le parole rassicuranti del presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo. Che in un’intervista al Corriere della Sera mette in guardia da speculazioni e terrorismo psicologico. “I voli in Italia non sono a rischio. E le scorte di cherosene dureranno almeno fino a maggio”, spiega. “Nonostante i Notam (segnalazioni in codice a piloti e personale aeronautico, ndr) di questi giorni sulla disponibilità di cherosene in alcune strutture, siamo lontani dall’emergenza. Non c’è una preoccupazione immediata e non è stato cancellato alcun volo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il capo degli aeroporti: “I voli in Italia non sono a rischio, potete prenotare le vacanze”. E mette in guardia da speculazioni Leggi anche: «I voli in Italia non a rischio, c’è cherosene fino a maggio. Potete prenotare le vacanze» Posti caldi per le vacanze a marzo, voli economici da prenotare adessoMarzo è uno dei mesi migliori per staccare dalla stagione fredda e volare verso climi più caldi senza aspettare l’estate. Temi più discussi: Il capo degli aeroporti italiani: Niente allarmismi, cherosene assicurato fino alla fine di maggio; Guerra in Iran, si allarga la crisi degli aeroporti italiani: razionamenti e scali a secco; Carburante, scattano restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Scorte fino a maggio; La classifica degli aeroporti europei più cari per parcheggiare l’auto. Il capo degli aeroporti italiani: «Niente allarmismi, cherosene assicurato fino alla fine di maggio»Parla Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti: «In questa fase nessuno è in grado di dire come stanno le cose. Ad oggi non sappiamo a quanto ammontino le riserve di jet fuel in Italia e nel resto d ... corriere.it Operazione italiana nella logistica degli aeroporti: BCube compra AlhaL’annuncio: Nasce un operatore capace di competere con i principali player europei. Piani di sviluppo a Fiumicino, Malpensa, Linate e Venezia Tessera ... repubblica.it Italia, ufficiale il ritorno di Sergio Parisse dopo 21 anni in Francia: sarà nello staff di Quesada - facebook.com facebook Italia, ufficiale il ritorno di Sergio #Parisse dopo 21 anni in Francia: sarà nello staff di #Quesada x.com