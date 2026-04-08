Il cane Rio scopre una pistola in un' auto | ecco dov' era nascosta

Durante un controllo straordinario del territorio a Ercolano, i carabinieri con l'ausilio del nucleo cinofili hanno trovato una pistola nascosta all’interno di un’auto. Il cane, un animale addestrato, ha individuato l’arma in un’area del veicolo. A seguito della scoperta, un uomo di 54 anni già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per detenzione di arma clandestina.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del nucleo cinofili hanno arrestato, a Ercolano per detenzione di arma clandestina, un 54enne della zona, già noto alle forze dell’ordineI militari erano impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it In auto con la pistola sotto il sedile, scoperto dal cane Rio dei carabinieri ad ErcolanoUn 54enne è stato arrestato ad Ercolano (Napoli) per detenzione di arma clandestina: aveva un revolver nascosto sotto il sedile, trovato dal fiuto... Si allontana da casa per una passeggiata col cane: 78enne ritrovato dopo 36 ore, era andato a visitare il paese dov’era natoCremona, 10 marzo 2026 – Trentasei ore di vuoto, venti chilometri di distanza percorsi. Gang CEO scorns opportunistic women but falls for the brave girl who exposes a cheating man Si parla di: Il cane Rio scopre una pistola in un'auto: ecco dov'era nascosta; Ercolano | carabinieri arrestano un 54enne Rio fiuta la pistola e non sbaglia. Il cane Rio scopre una pistola in un'auto: ecco dov'era nascostaI carabinieri non hanno dubbi: l’auto va perquisita. La portiera si apre e il guinzaglio tira diritto sotto il sedile. C’è un involucro. All’interno una pistola revolver calibro 38 con matricola ... napolitoday.it