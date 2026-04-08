Il mondo del calcio piange la scomparsa di un allenatore di fama internazionale, deceduto all’età di 80 anni. Nato in Romania, ha allenato squadre in Italia, Ucraina e Turchia, lasciando un segno duraturo nel panorama calcistico. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose esperienze, contribuendo a definire stili di gioco e a formare generazioni di calciatori. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Dalla Romania all’Italia, passando per Ucraina e Turchia: scompare a 80 anni uno degli allenatori più influenti del panorama internazionale Se n’è andato come ha vissuto: su un campo di calcio.Mircea Lucescu si è spento a 80 annidopo un malore accusato al termine di una partita alla guida della Romania. Un epilogo che racconta meglio di qualsiasi parola la dedizione assoluta di un uomo che ha fatto del calcio la propria casa, senza mai riconoscere confini. Rumeno di nascita, ma cittadino del mondo per vocazione, Lucescu non è mai stato davvero uno “straniero”, soprattutto in Italia. Qui arrivò nel 1990, nell’anno delle “notti magiche”, iniziando un percorso che lo avrebbe portato sulle panchine di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il calcio saluta Lucescu, l’uomo che insegnava a vivere

Savino Rabotti ci lascia: Reggio Emilia saluta il poeta che ha fatto vivere il dialetto reggiano.Reggio Emilia piange la scomparsa di Savino Rabotti, poeta e appassionato difensore del dialetto reggiano.

Mircea Lucescu, morto il mito del calcio mondiale. L'ultima tragica panchina che gli è costata la vitaLutto nel mondo del calcio mondiale: è morto Mircea Lucescu, storico allenatore romeno deceduto all'età di 80 anni.

Temi più discussi: Peggiorano le condizioni di Mircea Lucescu: è in coma farmacologico; Mircea Lucescu è morto, calcio in lutto: l'ex CT della Romania si è spento a 80 anni; È morto Mircea Lucescu: l’ex allenatore del Brescia aveva 80 anni; Lucescu, l'ultimo saluto delle sue squadre. L'Inter: Allenatore di grande spessore umano e professionale.

Pagina 1 | Lucescu, addio a un maestro del calcio: da Pirlo a Douglas Costa, intuiva il talento prima di tuttiMircea ha guidato pure Inter, Pisa, Brescia, Reggiana. Simpatico, affabile, gentiluomo: colpiva non solo per le sue idee calcistiche. Quella Uefa con lo ... tuttosport.com

La Lazio saluta Mircea Lucescu: il messaggio del clubAnche la Lazio si è unita al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, leggenda della panchina internazionale e figura simbolo del calcio moderno. laziopress.it

Il commovente saluto di Mkhitaryan a Lucescu x.com

Addio a Mircea Lucescu, l’ex allenatore del #Brescia aveva 80 anni È morto a 80 anni uno degli allenatori più influenti del calcio europeo. Una carriera lunga e internazionale, tra Dinamo Bucarest, Galatasaray, Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev, coronata da tr - facebook.com facebook