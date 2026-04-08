Il bluff di Trump e l’inerzia delle diplomazie Ue | spero che gli Usa si ricordino di essere una democrazia

In un intervento recente, un ex presidente ha affermato che un’intera civiltà potrebbe scomparire a causa dell’ultimatum rivolto all’Iran, per poi fare marcia indietro annunciando una tregua di 15 giorni. La diplomazia europea, invece, sembra mostrare una certa inerzia di fronte alla situazione, mentre il tono delle dichiarazioni statunitensi rimane al centro dell’attenzione. La vicenda mette in evidenza le tensioni tra le parti coinvolte e le oscillazioni nelle posizioni ufficiali.

di Roberto Celante Donald Trump, in riferimento all’ultimatum assegnato all’Iran, ha dichiarato che “un’intera civiltà morirà stanotte”, salvo poi annunciare una tregua di 15 giorni. Ma voglio soffermarmi su quella frase: come interpretarla? Nessun presidente Usa ha mai detto una cosa del genere, neppure Truman, nonostante il proposito, poi attuato, di annientare Hiroshima e Nagasaki, nel silenzio atterrito ed incredulo del resto del mondo. Eppure, un significato va dato a quelle parole. Dovremmo, probabilmente, dubitare dello stato di salute di chi le ha pronunciate. Si tratta, più verosimilmente, di un bluff, anche se un’ipotesi non esclude l’altra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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