Il bilancio approda in consiglio | revisori ' bocciano' 38 emendamenti altri 69 vanno in discussione

Il consiglio comunale di Aversa si riunirà nei giorni 14 e 15 aprile per discutere il bilancio di previsione 2026-2028. Durante la seduta, i revisori dei conti hanno respinto 38 emendamenti presentati, mentre altri 69 sono stati messi in discussione. La convocazione si preannuncia lunga e articolata, con l’obiettivo di esaminare nel dettaglio le proposte e le modifiche al documento finanziario.

Si preannuncia una vera e propria maratona il consiglio comunale di Aversa, convocato per il 14 e il 15 aprile con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.Sono ben 107 le proposte di emendamento presentate, 106 dai consiglieri di opposizione - Dino Carratù. 🔗 Leggi su Casertanews.it Regione, Bilancio in discussione: pioggia di emendamenti, oltre 500 modifiche per rallentare la corsaTempo di lettura: 2 minutiDopo il via libera in Giunta, il Bilancio di previsione della Regione Campania entra nella fase più delicata: quella... Leggi anche: Il debito con l'Asi approda in consiglio: "Commissione bilancio bypassata e principio cronologico non rispettato" Temi più discussi: Rendiconto 2025, dalla stabilità i presupposti di sviluppo; La Sicilia saluta il Torneo delle Regioni, mancato l’obiettivo qualificazione Rimane una grande esperienza formativa per i nostri giovani; Bilancio 2025 a pieni voti. Il risultato del Comune sfiora i 46 milioni di euro; Variazione di bilancio in Consiglio: fondi per ex Cavagion, sicurezza e servizi. Il bilancio regionale approda in Consiglio. Poche modifiche al testo e un po’ di malumori tra i consiglieriIl faldone del bilancio regionale di previsione, il primo della legislatura guidata da Roberto Fico arriva domani, giovedì 26, in Aula. In programma sette ore di discussione per licenziare l'atto che ... fanpage.it Manovra. Depositati oltre 3.700 emendamenti in Commissione Bilancio. Approdo del testo in aula previsto per il 28 novembreOltre 1.100 proposte di modifica sono state presentate da FI, più di 800 dal PD e 642 da FdI. Gli emendamenti segnatati dai gruppi parlamentari andranno presentati martedì 20 e il voto sulle proposte ... quotidianosanita.it Il tema della gestione delle discariche nelle aree di confine approda oggi all’attenzione del Consiglio regionale del Veneto, chiamato a discutere un ordine del giorno collegato al Bilancio di previsione 2026-2028. Il documento, sottoscritto da tutti i consiglieri r - facebook.com facebook Agropoli, il bilancio approda in aula tra mal di pancia e incertezze: Mutalipassi cerca i numeri x.com