Il Barcellona dance Award 2026 per Danzaria

La scuola di danza Danzaria di Montevarchi ha ottenuto il riconoscimento al Barcellona Dance Award 2026. Dopo aver partecipato ai mondiali di Burgos nel luglio 2025, dove si sono classificati al quarto posto, la scuola è stata selezionata per questa prestigiosa occasione internazionale. L'evento si terrà nel 2026 e rappresenta una delle principali vetrine nel settore della danza a livello globale.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Dopo i mondiali di Burgos del Luglio 2025 dove si sono classificati al 4 posto, La scuola di Danza DANZARIA di Montevarchi ha spiccato il volo verso una delle vetrine internazionali più attese del panorama coreutico: Il Barcellona dance Award 2026. Le nazioni presenti: ALBANIA, AUSTRIA, BELGIO, CIPRO, FINLANDIA, GIAPPONE, INDIA, ITALIA, REGNO UNITO, SLOVENIA, SVEZIA, USA. La scuola DANZARIA ha portato a casa dei risultati davvero incredibili: 2 posto hip hop under 16 - coreografia: “Ghetto Superstar” di Emanuele Saulino 2 posto modern under 16: coreografia: “Enigma” di David Nigro under 16 3 posto contemporaneo under 16 - coreografie: “Zemyata” di Iris Hodzic, “Anemonia” di Aldo Nolli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Barcellona dance Award 2026 per Danzaria Danza Danzaria di Montevarchi al concorso internazionale di BarcellonaArezzo, 6 aprile 2026 – Dopo i mondiali di Burgos del Luglio 2025 dove si sono classificati al 4 posto, La scuola di Danza Danzaria di Montevarchi ha... La Infinity Dance protagonista assoluta a “Les Couleurs de la Dance Csen 2026”Anche quest’anno la manifestazione ha registrato il sold-out, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del panorama coreutico nazionale. Il Barcellona dance Award 2026 per DanzariaArezzo, 8 aprile 2026 – Dopo i mondiali di Burgos del Luglio 2025 dove si sono classificati al 4 posto, La scuola di Danza DANZARIA di Montevarchi ha spiccato il volo verso una delle vetrine ... lanazione.it Viareggio balla sul tetto del mondo. Il trionfo della Welldance & BloundSuper prova della scuola del Varignano al ’Dance Award’ di Barcellona: 1° posto nella Fusion e 3° nell’Hip Hop Orgoglio viareggino sul tetto del mondo nella danza. La scuola Ssd Arl Welldance & Blound ... lanazione.it