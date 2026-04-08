Il ' 900 le guerre i cambiamenti – Un’altra storia della Certosa

La Certosa di Calci, conosciuta per la sua bellezza artistica del Seicento, ha anche vissuto momenti significativi nel Novecento. Durante quel secolo, la struttura è stata testimone di eventi legati alle guerre e ai profondi cambiamenti sociali. Le sue mura hanno accolto storie di persone e avvenimenti che si intrecciano con il passare degli anni, contribuendo a scrivere una narrazione diversa rispetto a quella artistica.