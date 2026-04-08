IA e diagnosi neonatale | meno esami invasivi per i bambini

Un gruppo di professionisti di informatica e medicina ha realizzato il progetto SUD4VUP, un sistema che utilizza l’intelligenza artificiale per facilitare la diagnosi precoce delle valvole uretrali posteriori nei neonati. L’obiettivo principale è ridurre la necessità di procedure invasive durante le diagnosi, offrendo un metodo più sicuro e meno fastidioso per i piccoli pazienti. Il sistema mira a migliorare l’identificazione tempestiva di questa condizione nei neonati.

Un team composto da esperti di informatica e clinici ha sviluppato il progetto SUD4VUP, un sistema basato sull’intelligenza artificiale volto a migliorare la diagnosi precoce delle valvole uretrali posteriori nei bambini, riducendo l’esposizione a procedure invasive. L’iniziativa nasce per rispondere a una necessità medica quotidiana. La cistouretrografia minzionale rappresenta l’esame cardine per questa patologia, ma la sua lettura non è sempre lineare. Pierluigi Marzuillo spiega che, mentre alcuni segni sono evidenti, altri risultano molto più sfumati e richiedono un’esperienza notevole per essere individuati correttamente. In situazioni in cui i quadri clinici appaiono borderline, gli specialisti possono trovarsi in difficoltà. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e diagnosi neonatale: meno esami invasivi per i bambini Esami meno invasivi per pazienti claustrofobici o con protesi: la clinica ravennate inaugura la risonanza magnetica apertaLa nuova apparecchiatura utilizzerà anche una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che consentirà esami più rapidi senza compromessi sulla... Esami invasivi senza consenso: casi di abusi medici silenziati in strutture sanitarie italianeUn medico specializzato in malattie infettive, Marco D’Annunzio, è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale commessa durante esami... Temi più discussi: Screening genomico: a Bari bambina salvata dalla cecità a soli 20 giorni dalla nascita; Malattie rare, corsa per lo screening: Le Regioni non perdano tempo; Prima al mondo: diagnosi in 20 giorni salva neonata dalla retinite pigmentosa; Giornata per la consapevolezza sull’autismo: diagnosi precoce e presa in carico rapida. Problemi alla tiroide per 6 milioni di italiani, IA aiuta diagnosiDai noduli alla sindrome di Hashimoto, in Italia, circa 6 milioni di persone soffrono di patologie della tiroide. Ma i programmi di integrazione di iodio nell'alimentazione e lo screening neonatale ... ansa.it La Puglia è prima al mondo: screening genetico neonatale per tuttiDal primo aprile 2025, diagnosi gratuite per i nuovi nati. È il programma Genoma-Puglia, con un investimento di 5 milioni di euro. Identificate già 171 malattie nei primi mesi di sperimentazione. In ... ilfoglio.it la Repubblica. . A soli 20 giorni dalla nascita, una diagnosi precoce ha cambiato il destino di una bambina: senza lo screening genomico neonatale, avrebbe sviluppato una grave malattia genetica destinata a compromettere in modo irreversibile la vista, fino - facebook.com facebook