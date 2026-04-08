I siti porno stranieri avranno ancora molto tempo prima di dover verificare l’età

Il TAR del Lazio ha stabilito che i siti porno stranieri non dovranno ancora implementare sistemi di verifica dell’età. La decisione è arrivata in seguito a un ricorso contro l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che aveva imposto nuovi obblighi senza aver rispettato le procedure previste dalla legge. La sentenza evidenzia che l’Agcom non avrebbe seguito le corrette procedure di consultazione e valutazione prima di adottare le nuove regole.

Martedì il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha pubblicato una sentenza che complica notevolmente l’applicazione dell’obbligo di verifica dell’età sui siti porno attivi in Italia. Ora avranno molto altro tempo a disposizione prima di doverlo implementare, contrariamente ai piani iniziali dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che aveva introdotto l’obbligo di verificare che gli utenti fossero maggiorenni lo scorso anno con l’intenzione di farlo rispettare a partire da febbraio. Il TAR, infatti, ha riconosciuto che la delibera dell’Agcom non rispettava la direttiva europea sul commercio elettronico, che stabilisce il “principio del paese d’origine”. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - I siti porno stranieri avranno ancora molto tempo prima di dover verificare l’età Porn Hub fuori legge, Only Fans promosso: l’Agcom richiama i siti porno per l’introduzione della verifica dell’età degli utenti. L’80% non è ancora a normaL'Agcom richiama i siti fuori legge: avranno 20 giorni per introdurre la verifica dell'età. Agcom: in vigore obblighi di verifica dell’età per i siti pornoROMA, 03 FEB – Dall’1 febbraio sono entrati in vigore gli obblighi di verifica dell’età degli utenti per i gestori di siti e piattaforme che...