I Saints raggiungono i play-off con una vittoria schiacciante

Il Southampton ha ottenuto una vittoria di misura contro il Wrexham, che gli ha permesso di raggiungere i play-off del campionato. La partita si è conclusa con un risultato di 5-1 a favore dei Saints. La gara si è svolta all’Ippodromo e, grazie a questo risultato, la squadra ha superato la posizione del Wrexham in classifica. La notizia è stata pubblicata sul sito 101greatgoals.

2026-04-07 23:26:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Southampton ha scavalcato il Wrexham raggiungendo il posto per i play-off del campionato dopo aver battuto la squadra gallese 5-1 all’Ippodromo. Kuryu Matsuki e Flynn Downes segnano subito mentre gli ospiti prendono il controllo, con Cyle Larin, Ross Stewart e Finn Azaz che aggiungono ulteriori gol per suggellare la quinta vittoria consecutiva in campionato. Nonostante abbia apportato sei modifiche dopo la vittoria della FA Cup contro l’Arsenal, il Southampton ha iniziato brillantemente e ha colpito due legni in pochi secondi, con Larin e Azaz entrambi negati. Hanno sfondato subito dopo quando Azaz ha servito Matsuki, che ha perforato un finale basso sul primo palo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Il PSG riconquista il primo posto in Ligue 1 con una vittoria schiacciante sul Nizza. Portogallo, elezioni presidenziali: le proiezioni indicano una vittoria schiacciante di SeguroLe proiezioni dei principali istituti di sondaggio indicano una vittoria ampia di António José Seguro, candidato del Partito Socialista, al secondo...