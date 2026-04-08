Un nuovo rapporto evidenzia che i Paesi coinvolti in conflitti armati registrano una perdita complessiva del 7% del prodotto interno lordo in un arco di cinque anni. La guerra provoca danni economici significativi, lasciando segni duraturi sull’economia nazionale. I dati mostrano come i conflitti abbiano effetti concreti e misurabili sul patrimonio economico di questi Paesi nel tempo.

I Paesi in guerra perdono il 7% di Pil in cinque anni, con “ gravi perdite ” che “lasciano cicatrici durature “. Questo, in sintesi, il dato che emerge dalla nuova analisi del Fondo monetario internazionale (Fmi) contenuta nel World economic outlook. “I conflitti generano perdite di produzione ingenti e persistenti nelle economie in cui si svolgono i combattimenti, nonché ricadute non trascurabili su altri Paesi – viene spiegato – queste perdite superano quelle associate alle crisi finanziarie o alle gravi catastrofi naturali e danno origine a gravi compromessi macro-economici tra i settori monetario, fiscale ed estero, oltre a lasciare cicatrici durature “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I Paesi in guerra perdono il 7% del Pil in cinque anni

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