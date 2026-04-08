I nuovi jeans da 50 euro di Uniqlo sono il miglior selvedge entry-level che abbia mai provato

Recentemente, è stato messo in commercio un nuovo modello di jeans a prezzo accessibile, prodotto da un marchio di abbigliamento noto a livello internazionale. Il capo, che costa circa 50 euro, è stato descritto come il miglior esempio di jeans selvedge di livello base mai testato dall'autore. Tutti i capi presentati su questa piattaforma sono scelti indipendentemente dai redattori, anche se l'acquisto attraverso i link affiliati può generare un ricavo per la casa editrice.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non sono sicuro del numero esatto, ma ho moltissimi jeans. L’ultima volta che li ho contati, ne avevo almeno 30 paia, prima di distrarmi con qualcosa di più importante. La mia ossessione risale ad almeno 15 anni fa, quando provai il mio primo paio di denim grezzo di A.P.C. Da allora, la mia collezione è cresciuta a dismisura, con decine di pezzi che includono di tutto: dai Levi’s vintage con cimosa rossa risalenti addirittura agli anni ’50, fino al denim giapponese selvedge di marchi come Oni, Samurai e Studio D’artisan. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - I nuovi jeans da 50 euro di Uniqlo sono il miglior selvedge entry-level che abbia mai provato I pantaloni barrel di Uniqlo da 50 euro sono la mia cosa preferita del menswear di questa stagioneAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Lg oled tv entry level in sconto 50% su best buyquesto testo analizza l’offerta in corso per la LG B5 Series OLED da 48 pollici disponibile da Best Buy, con uno sconto significativo legato al...