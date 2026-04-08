Un nuovo libro, frutto di vent’anni di esperienza, presenta dodici principi per aiutare gli adolescenti, con un’attenzione particolare ai giovani considerati aggressivi. Erminio Salcuni, vicedirettore generale di un’associazione dedicata alla tutela dei minori, spiega come questi ragazzi siano spesso più fragili di quanto si possa pensare, nonostante il loro atteggiamento da giganti. La pubblicazione mira a offrire strumenti concreti per accompagnarli in un percorso di crescita e comprensione.

L’INTERVISTA. Erminio Salcuni, vicedirettore generale Abf, riassume i 12 principi per accompagnare gli adolescenti in un libro frutto di 20 anni di esperienze. Cosa significa educare oggi, in un tempo in cui l’adulto sembra aver smarrito autorevolezza e i ragazzi appaiono sempre più fragili, esposti e difficili da interpretare? Prova a rispondere a questa domanda «Oltre due calci nel sedere. Dodici principi per accompagnare gli adolescenti», il nuovo volume di Erminio Salcuni, pedagogista e vice direttore generale di Abf Pubblicato da Bolis Edizioni nel 2026, il libro nasce da oltre vent’anni di esperienza sul campo tra formazione, inclusione e lavoro educativo con gli adolescenti, maturata in contesti spesso complessi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «I giovani aggressivi? Sono dei giganti fragili»

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«I giovani aggressivi? Sono dei giganti fragili»Erminio Salcuni, vicedirettore generale Abf, riassume i 12 principi per accompagnare gli adolescenti in un libro frutto di 20 anni di esperienze. ecodibergamo.it

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