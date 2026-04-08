Un laboratorio creativo si è svolto presso il centro diurno per disabili Adelante, gestito da Coop Solaris, coinvolgendo l’artista torinese Emiliano Cavalli. L’attività ha visto la partecipazione di persone con disabilità in un percorso di espressione artistica. L’evento ha portato alla realizzazione di disegni ispirati alla stagione primavera, realizzati durante le sessioni del laboratorio.

Un laboratorio espressivo al Centro diurno disabili Adelante, gestito da Coop Solaris, svolto insieme all’artista torinese Emiliano Cavalli. Un momento di incontro e condivisione costruito a partire da un linguaggio accessibile a tutti: quello dell’ arte. Emiliano è arrivato al centro con alcuni disegni da lui preparati: i partecipanti al laboratorio li hanno colorati, arricchiti e reinterpretati liberamente - raccontano i responsabili di Ipis, il consorzio sociale che si occupa dei cdd dell’ambito di Cinisello -. Il tema scelto, la primavera, ha fatto così da sfondo a un lavoro collettivo composto da colori, segni e contributi diversi. Ognuno ha partecipato a modo proprio, seguendo tempi, modalità e preferenze personali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I disegni di Cavalli, “primavera” al Centro

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I disegni di Cavalli, primavera al CentroUn laboratorio espressivo al Centro diurno disabili Adelante, gestito da Coop Solaris, svolto insieme all’artista torinese Emiliano Cavalli. ilgiorno.it

I CAVAJUCC Prodi destrieri, criniere dorate, fedeli amici, cavalli al galoppo... Ovvero leoni di pietra. I cavajucc, i leoni funerari che fanno la guardia alla salita dell'Annunziata, hanno accolto generazioni di coraggiosi bambini che sfidavano gli spaventosi mostri - facebook.com facebook