Il dibattito sul futuro del Napoli si concentra sulle figure di Conte e Repesa, considerandole diverse rispetto alla cosiddetta nouvelle vague. Secondo alcune fonti, il club potrebbe continuare a esistere anche senza la presenza dell’ex allenatore, sottolineando come la squadra abbia una sua identità indipendente da queste figure. La questione riguarda anche le interpretazioni sulle influenze e sui cambiamenti nel modo di gestire e pensare la squadra.

Per allenare la generazione Z c'è bisogno di portatori di leadership, autorevolezza e quel pizzico di "huevos", molto più che delle heat map. È dura sostituire Conte Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte Ha ragione il Napolista quando dice che vi sarebbe un Napoli anche dopo Antonio Conte. Ma non sarebbe un Napoli competitivo, forte, credibile. Sarebbe un Napoli senz’anima. Senza cuore. Aggrappato a una difesa alta come la sfurmatura di Vincenzo Italiano e che metterebbe insieme ben poco carattere. Se ne facciano una ragione i giochisti innamorati di un allenatore che in cinque anni di serie A non è mai arrivato oltre il settimo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I Conte, i Repesa, sono altra cosa rispetto alla nouvelle vague

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