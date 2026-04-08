I cittadini europei possono votare alle comunali del 24-25 maggio | ecco come

Il 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni comunali, e i cittadini europei residenti nel paese avranno il diritto di partecipare al voto. La possibilità di votare alle elezioni locali per gli europei residenti è prevista dalla legge europea, anche se questa opportunità non è molto conosciuta in Italia. La normativa garantisce a tutti i cittadini europei residenti di esercitare il diritto di voto alle competizioni amministrative comunali.

Tutti i cittadini europei residenti hanno diritto a votare alle elezioni comunali: lo prevede la legge europea, eppure è un fatto poco noto in Italia. Vale anche per le elezioni comunali veneziane del 24-25 maggio 2026, che interessano i comuni di Venezia, Torre di Mosto e Cavallino-Treporti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Comunali 2026, ecco come potranno votare i cittadini europei residenti a ReggioAnche i cittadini degli altri paesi dell’Unione Europea potranno votare alle elezioni amministrative di Reggio Calabria, se residenti nel comune. Elezioni comunali, Pontenure e Ferriere al voto il 24 e 25 maggioPontenure e Ferriere andranno al voto, per le elezioni comunali, domenica 24 e lunedì 25 maggio. Temi più discussi: Elezioni Comunali 2026 - Voto dei cittadini comunitari; Marsala, anche i cittadini Ue possono votare alle amministrative; Democratic washing. Il grande fumo delle iniziative dei cittadini europei (di A. Mauro); Il Parlamento europeo approva in prima lettura il regolamento sul rimpatrio/deportazione dei cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nei paesi dell’Unione. Regole più dure e meno garanzie. L'iniziativa dei cittadini europei compie 15 anni, 'strumento democratico'L'Iniziativa dei Cittadini Europei (Ice) celebra il suo anniversario, riaffermando un principio semplice: la democrazia europea non si esercita solo alle urne, ma anche attraverso canali strutturati ... ansa.it Elezioni a Portici, i cittadini UE possono votare e candidarsi: tutte le infoIl Comune di Portici ha ricordato ai cittadini stranieri appartenenti a uno degli Stati dell’Unione europea che risiedono in città che possono esercitare il diritto di voto alle prossime elezioni comu ... msn.com La casa è un diritto, non un privilegio. Per questo Volt Europa e House Europe lanciano un’Iniziativa dei Cittadini Europei sul diritto all’abitare. Appuntamento online l’11 aprile 2026 alle 11:00: parleremo di casa, affitti e soluzioni europee! Registrati dal link in x.com Pochi cittadini europei saprebbero indicare i membri del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Eppure le sue decisioni incidono sull’occupazione, sul welfare e sulla spesa pubblica in modo più determinante rispetto a quello di parlamenti nazional - facebook.com facebook