Dopo più di dieci anni, la serie televisiva I Cesaroni tornerà in onda su Canale 5 con la settima stagione intitolata

Il ritorno de I Cesaroni è finalmente realtà. Dopo oltre dieci anni, la famiglia più amata della TV torna su Canale 5 con “I Cesaroni – Il Ritorno”, tra nostalgia, nuovi personaggi e qualche assenza importante. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione, dalle date al cast fino al caso Max Tortora. Quando tornano I Cesaroni 7?. La nuova stagione andrà in onda Lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. A distanza di dieci anni, la serie riparte raccontando cosa è successo ai protagonisti, tra vite cambiate, figli cresciuti e nuove sfide da affrontare. Chi ci sarà nel cast dei Cesaroni 7?. Il cuore della serie resta Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, ancora al centro della famiglia e delle dinamiche della storica bottiglieria alla Garbatella. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Temi più discussi: I Cesaroni 7: quando andrà in onda, cast completo e perché Max Tortora non ci sarà; I Cesaroni – Il ritorno, arriva la data ufficiale: cosa sappiamo sulla settima stagione; I Cesaroni stanno tornando! Claudio Amendola annuncia che le riprese della stagione 7 partiranno a novembre; I Cesaroni 7: quando inizia e quante puntate sono? Le location della serie.

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I Cesaroni 7: quando inizia e quante puntate sono? Le location della serieI Cesaroni 7 torna su Canale 5: scopri quando inizia, quante puntate sono, le location reali a Roma, le anticipazioni sulla trama e il cast della nuova stagione. tag24.it

PiperFilm. . C’è chi va avanti, chi finge di stare bene e chi sta per rifare lo stesso errore. L’amore sta bene su tutto, un film di Giampaolo Morelli, dal 6 maggio al cinema. Con Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Mo - facebook.com facebook