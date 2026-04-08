I Blue in concerto a Villafranca per il 25th Anniversary Tour – Estate Italiana
A venticinque anni dal debutto discografico, i Blue tornano in Italia con una tournée estiva che guarda al passato senza rinunciare al presente. Il “25th Anniversary Tour – Estate Italiana” farà tappa il 12 luglio 2026 a Villafranca di Verona, nella suggestiva cornice del Castello Scaligero, con. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Yamaha TMax 25th Anniversary, sportivo quando serve e mai faticosoVenticinque anni dopo il debutto del primo TMax, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una...
Tour Estate 2026: Madame in concerto all'Arena Bianca di OstuniOSTUNI - Domenica 23 agosto Madame sarà in concerto a Ostuni, all'Arena Bianca, per una delle date del Tour Estate 2026 che la vedrà impegnata in 15...
Temi più discussi: Ed O’Brien annuncia il tour europeo e UK 2026 per il suo nuovo album solista; Tokyo DisneySea lancia Borse Tote Esclusive Jubilee Blue per u 25th Anniversary in trè dimensioni; Tokyo DisneySea lancia le esclusive borse tote Jubilee Blue per il 25° anniversario in tre dimensioni; Blue nuovo album: chiamano Tiziano Ferro per un duetto inedito.
BLUE tre nuovi concerti per il tour estivo [Info e Biglietti]I Blue annunciano tre nuove date estive in Italia, che si aggiungono ai concerti nei palazzetti previsti per novembre del loro The 25th Anniversary Tour ... newsic.it
I Blue, due date italiane per il tour del 25/o anniversarioDurante il concerto tenuto ieri all'Unipol Forum di Milano, i Blue hanno sorpreso il pubblico annunciando due date italiane del loro 'The 25th Anniversary tour with guests', che partirà nel 2026 per ... ansa.it
Appare! 10th ANNIVERSARY TOUR ~!!!!!!!!!~ 4/18() OPEN 14:30 / START 15:00 !!!!!!!!! ¥5,000(D) ¥0(D¥700) appare-official.jp @official_appare club-quattro.com/hiroshima/sche… x.com
GARDONE RIVIERA - I Two Door Cinema Club suoneranno martedì 21 luglio alle 21.15 al Vittoriale per Tener-a-mente, tappa italiana del 15th Anniversary Tour – Performing Tourist History in Full + Their Greatest Hits: esecuzione integrale di Tourist History (p - facebook.com facebook