Il presidente ucraino ha annunciato che militari del suo paese sono coinvolti in consultazioni riguardanti il futuro di una zona strategica. Lo ha dichiarato durante un intervento pubblico, specificando che il personale militare sta prendendo parte a incontri e discussioni ufficiali. La notizia arriva in un momento di tensione tra le parti interessate, con attenzione rivolta alle decisioni che riguardano lo stretto in questione.

“Le prossime settimane saranno dedicate alla collaborazione con i nostri partner in Europa: produzione congiunta, modernizzazione della difesa, programmi di finanziamento della difesa e coordinamento delle attività di sicurezza”. Lo ha scritto in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il personale militare ucraino partecipa alle consultazioni sul funzionamento futuro dello Stretto di Hormuz”, ha aggiunto. “La navigazione sicura è un valore globale: lo sappiamo per esperienza diretta nella protezione delle rotte marittime nel Mar Nero”, ha concluso il leader di Kiev.https:tg24.sky.itmondo Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Hormuz, Zelensky: “personale militare ucraino partecipa alle consultazioni”

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