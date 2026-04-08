Dopo aver concluso con successo la partecipazione alla Coppa delle Nazioni, l'hockey su pista italiano torna in scena con la Serie A1 2025-2026. La regular season sta per terminare e si avvicinano i play-off, che determineranno le squadre qualificate alle fasi finali del campionato. Le gare si susseguono senza sosta, offrendo agli appassionati un intenso spettacolo di sport.

Archiviata la parentesi iper positiva della Coppa delle Nazioni, l’hockey su pista italiano si immerge nuovamente nel Campionato di Serie A1 2025-2026, pronto a vivere la sua fase più intensa. Non a caso, proprio pochi giorni fa la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha diramato il calendario definitivo non solo dell’ultima giornata, ma anche dei play-off. Nello specifico l’ultima giornata di regular season sarà disputata in contemporanea, il 18 aprile alle 20:45. Farà eccezione soltanto Monza-Castiglione, che si giocherà questa sera, per via dell’impegno dei brianzoli nella Final Four di WSE Cup. La prima fase a seguito della stagione... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista, è di nuovo tempo di Serie A1: regular season agli sgoccioli, poi i play-off. Il calendario

Le migliori giocatrici della regular season di Serie A1: Egonu, Fersino e AntropovaAl termine della Regular Season 2025-2026 emergono tre interpreti italiane che guidano le classifiche individuali, segnando una stagione di alto...

Conegliano vince la regular season di Serie A1: Firenze travolta con il turnover, grande AdigweConegliano ha travolto Firenze con un perentorio 3-0 (25-17; 25-16; 25-18) nell’anticipo della 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile e ha...

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Hockey pista: l’Italia lotta, ma la Coppa delle Nazioni va all’Argentina. Azzurri sconfitti con onore in finaleUna buonissima Italia lotta a lungo, ma poi è costretta a cedere il passo all'Argentina nella Finale valida per la Coppa delle Nazioni 2026, celeberrima ... oasport.it

Hockey su pista, il CT Bertolucci analizza la Coppa delle Nazioni: Siamo in crescita, il sogno è vincere un titoloLa grande soddisfazione di Alessandro Bertolucci. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha tracciato un bilancio molto ... oasport.it

Oggi alle 21.30 Italia-Argentina, finalissima della 70esima Coppa delle Nazioni di hockey pista. Qui il link per seguire la partita in diretta su Skate Italia TV - facebook.com facebook