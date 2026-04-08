Lewis Hamilton ha rivelato cosa gli diceva la Ferrari mentre attendeva da 25 gare di salire di nuovo sul podio. Durante un'intervista, il pilota ha spiegato i messaggi e le comunicazioni intercorsi con il team italiano in quel periodo. Questa rivelazione fa luce sui rapporti tra il britannico e la scuderia, che duravano da diverse stagioni senza ottenere risultati significativi. Un anno complicato per Hamilton, segnato anche da questa lunga attesa.

"> Un Anno Difficile per Lewis Hamilton. Nonostante una stagione intera senza podi, Lewis Hamilton ha affermato che Ferrari è rimasta «così positiva». Questo è un segnale della resilienza e della fiducia all’interno del team italiano, anche in un periodo di difficoltà. Il momento tanto atteso è finalmente arrivato al Gran Premio di Cina dello scorso mese, la venticinquesima gara di Hamilton con Ferrari. Qui ha conquistato il suo primo podio con la Scuderia, una pietra miliare significativa dopo una lunga attesa. Questa attesa ha segnato un record negativo per Hamilton come nuovo pilota Ferrari; in contrasto, Charles Leclerc aveva già raccolto otto podi in questo stesso arco di tempo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Hamilton svela cosa gli diceva la Ferrari durante il suo attesa di 25 gare per il podio.

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Ferrari, stavolta è Leclerc che soffia il podio a Hamilton. E dai box gli urlano: "Hai due p.... d'acciaio!"C'era una cosa che Charles Leclerc voleva evitare più di qualsiasi altra uscendo da Suzuka: ritrovarsi a inseguire Lewis Hamilton nella classifica...

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