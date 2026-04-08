Halo | Campaign Evolved è pronto | sbarca su PS5 ed Xbox nell’estate 2026

Halo: Campaign Evolved sarà disponibile nell’estate 2026 su PS5, Xbox Series XS e PC, con il supporto a Game Pass. Lo sviluppo dei contenuti è stato completato. La data di uscita è stata annunciata e il gioco sarà lanciato anche sulla console di Sony, oltre alle piattaforme Microsoft e ai computer. La versione per le nuove generazioni di console include tutte le funzionalità previste e supporta il servizio di abbonamento.

Halo: Campaign Evolved arriverà su PS5, Xbox Series XS e PC, con supporto Game Pass, in una fase di sviluppo ormai conclusa per quanto riguarda i contenuti. Il titolo punta a un debutto nel periodo estivo del 2026. Le ultime indiscrezioni indicano che il gioco è interamente percorribile dall’inizio alla fine. Questo stato di avanzamento include non solo la trama principale, ma anche le missioni extra citate in precedenza, sebbene i dettagli di queste ultime rimangano segreti. Nonostante Halo Studios non abbia rilasciato comunicati ufficiali, l’idea che il software sia pronto suggerisce una strategia di rilascio imminente. Il silenzio della casa di sviluppo contrasta con la concretezza dei dati che circolano sul completamento del progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Halo: Campaign Evolved è pronto: sbarca su PS5 ed Xbox nell’estate 2026 DARKSIDERS WARMASTERED EDITION sbarca su PS5 e Xbox SeriesIl debutto di DARKSIDERS WARMASTERED EDITION su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sotto l’etichetta di THQ Nordic, riporta in primo piano uno dei... Come gira Avowed su PS5 e PS5 Pro? Digital Foundry pubblica un confronto con Xbox Series XCon l’arrivo di Avowed su PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, l’analisi tecnica di Digital Foundry non si è fatta attendere. Temi più discussi: Halo: Campaign Evolved sarebbe in una fase avanzata dello sviluppo, contenuti completati; Halo Campaign Evolved ricicla gli asset di Infinite? Nuovi retroscena da un insider; Halo: Campaign Evolved è stato classificato in Australia, si prepara a un'uscita a sorpresa?; Halo Campaign Evolved è praticamente pronto nei contenuti e giocabile dall’inizio alla fine. Halo: Campaign Evolved è stato classificato in Australia, si prepara a un'uscita a sorpresa?Sembra che Halo: Campaign Evolved sia stato appena classificato in Australia, con il gioco a ricevere una valutazione per utenti da 15+ anni, superando i capitoli precedenti. multiplayer.it Halo: Campaign Evolved sarebbe in una fase avanzata dello sviluppo, contenuti completatiHalo: Campaign Evolved, uno dei titoli meno discussi (ma più interessanti) della line-up Xbox del 2026, torna al centro dell'attenzione grazie a nuovi rumor. Secondo quanto riportato dalle ultime indi ... it.ign.com #HaloCampaignEvolved sarebbe giocabile dall'inizio alla fine: si intensificano i rumor su una possibile uscita estiva. x.com In collaborazione con Alien Universe Italia, Dario Digital RPG presenta "Sevastopol – Last Survivor", una nuova serie di video interamente dedicata ad ALIEN RPG: Evolved Edition, la versione aggiornata del celebre e pluripremiato gioco di ruolo horror sci-f - facebook.com facebook