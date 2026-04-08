L'attrice ha raccontato di aver ricevuto il sostegno di due colleghe durante un periodo difficile, dopo il suo casting per il ruolo principale in un film Disney. Ha menzionato che Zendaya e Ariana Grande l'hanno supportata durante gli attacchi razzisti che ha subito in seguito alla sua partecipazione alla produzione. L’attrice ha anche ricordato con gratitudine chi l’ha aiutata in quei momenti complicati.

L'attrice ha ricordato l'esperienza vissuta dopo il casting del film live-action targato Disney, lodando chi l'ha aiutata quando era in difficoltà. Halle Bailey è tornata a parlare delle critiche razziste ricevute dopo l'annuncio che sarebbe stata la protagonista della versione live-action del classico Disney La Sirenetta, rivelando che alcune star come Zendaya l'hanno sostenuta e aiutata nei momenti difficili. L'attrice, a distanza di tre anni dall'uscita nelle sale del film, ha ribadito che la sua esperienza è stata meravigliosa, nonostante i commenti e gli attacchi. I lati positivi dell'esperienza vissuta con La Sirenetta Intervistata da The Independent, Halle Bailey ha ricordato quanto accaduto con La sirenetta dichiarando: "Per me è stata un'esperienza meravigliosa e sento che mi ha insegnato ad ascoltare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Halle Bailey: "Zendaya e Ariana Grande mi hanno sostenuta durante gli attacchi razzisti per La Sirenetta"

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Si parla di: Halle Bailey rivela come ha imparato a ignorare il rumore dopo la controversia sulla Sirenetta.

Halle Bailey torna a parlare delle critiche per La SirenettaIntervistata da The Independent, Halle Bailey ha raccontato di come l'esperienza de La Sirenetta sia stata, paradossalmente, anche liberatoria. lascimmiapensa.com

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