Haiti tra storia e mare | un viaggio tra Port-au-Prince e Jacmel

Da laprimapagina.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Haiti, situata nei Caraibi occidentali, è un’isola che si distingue per i suoi paesaggi e la sua storia. La capitale, Port-au-Prince, è un centro culturale e politico, mentre la città di Jacmel è nota per il suo patrimonio artistico e le spiagge. La regione presenta una varietà di scenari, tra città affollate e coste pittoresche, che attirano visitatori interessati a scoprire le radici e la natura dell’isola.

Haiti, l’isola dei Caraibi occidentali, offre ai visitatori un’esperienza che unisce storia, arte e paesaggi mozzafiato. La capitale, Port-au-Prince, è un centro vibrante di cultura e creatività. Tra le strade cittadine, i mercati colorati e le botteghe artigiane, si respira la vitalità di un popolo che ha saputo rinascere dopo eventi storici drammatici. Il Museo del Pantheon Nazionale e il Museo d’Arte Haitiana offrono una panoramica sull’arte e la storia del paese, dalle lotte per l’indipendenza alle espressioni contemporanee degli artisti locali. A circa tre ore di auto dalla capitale, Jacmel si distingue per la sua architettura coloniale francese e per un panorama artistico unico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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