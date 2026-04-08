Ha un neo glielo asportano su un tavolo da cucina | Roberta muore in modo orribile

Nel 2020, una donna di 40 anni è deceduta a causa di un melanoma che si era sviluppato in seguito alla rimozione di un neo. L'intervento, effettuato su un tavolo da cucina presso un centro olistico, avrebbe potuto rappresentare un rischio elevato per la sua salute. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza di pratiche mediche svolte in ambienti non ospedalieri e sulla corretta gestione di diagnosi e trattamenti di questo tipo.

Roberta Repetto, 40 anni, morta nel 2020 per un melanoma dopo la rimozione di un neo eseguita in un centro olistico su un tavolo da cucina, avrebbe potuto essere salvata. Lo afferma la Corte di Cassazione, che ha riaperto il fronte del risarcimento civile nei confronti del medico coinvolto. L’intervento fu effettuato al Centro olistico Anidra di Borzonasca, nel territorio di Genova, dal medico bresciano Paolo Oneda. Il centro era diretto da Paolo Bendinelli, poi assolto in via definitiva. Secondo quanto ricostruito, l’asportazione del neo avvenne senza che venisse svolto un esame istologico, considerato un passaggio essenziale per accertare tempestivamente la natura della lesione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ha un neo, glielo asportano su un tavolo da cucina: Roberta muore in modo orribile Operata a un neo su un tavolo da cucina, Roberta muore a 40 anni. Il medico (assolto) deve risarcire la famigliaPaolo Oneda, il medico bresciano che aveva operato Roberta Repetto, la 40enne di Chiavari (Liguria) morta in seguito a un intervento per rimuovere un... Leggi anche: Neo asportato sul tavolo da cucina: il medico dovrà risarcire la famiglia Roberta Repetto morta a 40 anni dopo l'asportazione di un neo su un tavolo da cucina: «Se informata forse avrebbe accettato le cure»Roberta Repetto poteva essere salvata. La quarantenne, morta nel 2020 a causa di un melanoma dopo l'asportazione di un neo avvenuta su un tavolo da cucina nel Centro olistico Anidra ... leggo.it Roberta Repetto morì dopo l'asportazione di un neo in un centro olistico, il medico Paolo Oneda condannato dalla Cassazione al risarcimentoIn appello fu assolto «perché il fatto non sussiste». La Cassazione però ha in parte ribaltato la sentenza a carico di Paolo Oneda, medico bresciano oggi 51enne, finito a processo a Genova per la ... brescia.corriere.it