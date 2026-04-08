Pietro Terracciano, arrivato al Milan nella scorsa estate dalla Fiorentina come secondo portiere di Maignan, è vicino a prolungare il suo contratto con il club fino a giugno 2027. L’accordo tra il portiere e il Milan è in fase di definizione e prevede un rinnovo di un anno rispetto alla scadenza attuale. La trattativa si sta concludendo senza annunci ufficiali.

Arrivato durante la scorsa estate dalla Fiorentina per ricoprire il ruolo di vice Maignan al Milan, Pietro Terracciano è pronto ad allungare il suo contratto con i rossoneri fino al giugno del 2027. Milan, pronto il rinnovo di Terracciano con i rossoneri (Ansa Foto) – calciomercato.it Al momento del trasferimento al Milan, Pietro Terracciano ha firmato un contratto con i rossoneri fino al giugno del 2026 più l’opzione per prolungare di un altro anno al verificarsi di determinate condizioni. Quando è stato chiamato in causa per l’assenza di Maignan l’ex portiere della Fiorentina si è comportato bene, ottenendo pareri positivi da parte dello staff tecnico che è pronto ad affidarsi a lui per il ruolo di dodicesimo per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ha convinto il Milan: Terracciano pronto a rinnovare per un anno

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