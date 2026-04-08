Gymnasium bilancio positivo ma senza medaglie ai campionati nazionali

La Gymnasium ha concluso i Campionati italiani giovanili di Riccione con risultati complessivamente positivi. La squadra ha ottenuto tre quarti posti e segnato miglioramenti nei tempi, senza però conquistare medaglie. I partecipanti hanno mostrato progressi nelle prestazioni rispetto alle competizioni precedenti, contribuendo a un bilancio complessivo che evidenzia miglioramenti e successi parziali.

Bilancio complessivamente positivo per la Gymnasium ai Campionati italiani giovanili di Riccione, chiusi con tre quarti posti e diversi miglioramenti cronometrici. La squadra torna dalla rassegna con la soddisfazione per le prestazioni offerte, pur senza medaglie.RisultatiIl piazzamento più. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Medaglie di bronzo ai campionati nazionali a squadre per i fiorettisti del circolo “Raggetti”Nel fine settimana del 31 gennaio – 1 febbraio 2026 si sono tenuti a Baronissi (SA) i Campionati Nazionali di Fioretto a Squadre per le categorie del... Tante medaglie per le ginnaste dell’Albachiara. Conquistato il pass per i Campionati NazionaliOttimi risultati della ritmica Albachiara che da Ferentino è tornata a casa con un bottino di nove medaglie, 7 d’oro, 1 d’argento e 1 di bronzo.