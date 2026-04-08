GUIDA TV 8 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv per la serata dell'8 aprile 2026, con tutte le principali trasmissioni in onda sui canali di Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. La programmazione comprende film, serie, talk show e spettacoli, offrendo diverse opzioni per chi sceglie di stare davanti alla televisione. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono programmi di intrattenimento, approfondimenti e eventi speciali, disponibili nelle varie fasce orarie.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Pretty Woman Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:30 00:00 Stasera Tutto è Possibile Radio2 Social Club R Game Show Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:30 00:55 Realpolitik Dalla Parte degli Animali Talk Show Rubrica Canale 5 21:55 00:10 Forbidden Fruit 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:15 01:10 Le Iene Teen Killers Inchieste Film La7 21:15 23:30 La Giusta Distanza L’Ultimo Re di Scozia Inchieste Film Tv8 20:55... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 8 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI GUIDA TV 1 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... GUIDA TV 2 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Martedì 7 Aprile, in prima serata; Forbidden fruit, le trame dal 6 al 12 aprile 2026; Questa sera sulle reti Mediaset, 8 aprile; Serie C, le gare della 35^ giornata su Sky. Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026Chi l’ha visto torna in diretta stasera, 8 aprile 2026, su Rai3: al centro nuove storie di cronaca e casi ancora irrisolti. superguidatv.it I programmi TV di oggi 8 aprile 2026: film, soap e calcioGuida ai programmi TV dell'8 aprile 2026: Pretty Woman su Rai 1, Forbidden fruit su Canale 5, Barcellona-Atletico su TV8 ... lopinionista.it Con "L'enigma dell'eredità giacente. Guida pratica per giuristi e cittadini", Antonella Sotira guida lettori e professionisti attraverso l'universo delle eredità senza testamento, spiegando procedure, strumenti e buone pratiche per non lasciare nulla al caso - facebook.com facebook Ferrari guida il lavoro in pista: così i team sfruttano la pausa F1 #F1 #Formula1 #Mercedes #McLaren x.com