Guida all’ascolto di Carmen di Bizet prosegue la rassegna Prima di andare in scena

Sabato 11 aprile alle 17, al Ridotto del Teatro Municipale, si terrà una sessione della rassegna “Prima di andare in scena”, dedicata alla presentazione e all’ascolto dell’opera “Carmen” di Bizet. L’evento fa parte di una serie di incontri promossi dall’associazione Amici della Lirica e dalla Fondazione Teatri di Piacenza, che ogni volta propongono approfondimenti sui titoli in programma nella stagione d’opera.

Sabato 11 aprile alle 17, al Ridotto del Teatro Municipale, torna “Prima di andare in scena”, la rassegna di presentazione e guida all’ascolto dei titoli della Stagione d’Opera, realizzata grazie alla collaborazione tra associazione Amici della Lirica e Fondazione Teatri di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Perché determinati tifosi prima di entrare allo Stadio Maradona smaltiscono bottiglie e bicchieri sui tetti e cofani delle macchine invece che gettarli negli appositi cassonetti In questo modo difendono davvero la città - facebook.com facebook

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