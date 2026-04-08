Guerriglia nel carcere di Perugia Sezione di Capanne devastata Tre agenti feriti 50mila euro di danni

Nella notte, una violenta rivolta ha coinvolto la sezione del carcere di Capanne, con alcuni detenuti che hanno danneggiato le strutture e causato danni stimati a circa 60mila euro. Durante l’episodio, tre agenti sono rimasti feriti e sono intervenuti immediatamente i rinforzi delle forze dell’ordine. La sezione è stata gravemente danneggiata, lasciando tracce di distruzione visibili all’interno.

Una sezione del carcere di Capanne messa a "ferro e fuoco" con danni da 60mila euro provocati da alcuni detenuti. Fino all’intervento risolutivo della polizia penitenziaria al termine di ore di trattative. " Violenza inaudita nella notte di Pasqua. Ancora personale di polizia penitenziaria aggredito e ferito". A denunciarlo è il segretario nazionale del Sappe per l’Umbria, Fabrizio Bonino, condannando quanto accaduto nel corso della notte tra Pasqua e Pasquetta all’interno della casa circondariale di Perugia. Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti in servizio, riferisce il sindacato, quattro detenuti nordafricani hanno approfittato del numero ridotto del personale presente in una giornata festiva per innescare un’escalation di violenza senza precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guerriglia nel carcere di Perugia. Sezione di Capanne devastata. Tre agenti feriti, 50mila euro di danni Violenza senza precedenti in carcere: agenti feriti, una sezione devastata, danni per 60mila euroPerugia, 7 aprile 2026 – Il segretario del Sappe per l'Umbria, Fabrizio Bonino, "denuncia con estrema durezza quanto accaduto nel corso della notte... Leggi anche: Perugia, guerra in carcere. Notte di caos e violenze: "Agenti feriti e danni per 60mila euro" Temi più discussi: Guerriglia nel carcere di Perugia. Sezione di Capanne devastata. Tre agenti feriti, 50mila euro di danni; Sommossa in carcere a Capanne; Guerriglia nel carcere di Capanne: gridano Allah Akbar e devastano l’area comune. Agenti feriti e danni per 60 mila euro; Rivolta al carcere di Perugia Capanne: 4 detenuti feriscono 3 agenti, il SAPPE chiede trasferimenti. Guerriglia nel carcere di Perugia. Sezione di Capanne devastata. Tre agenti feriti, 50mila euro di danniQuattro detenuti nordafricani hanno approfittato del numero ridotto del personale presente in una giornata festiva per innescare un’escalation di violenza senza precedenti. Distrutti cancelli, infissi ... lanazione.it Guerriglia nel carcere di Capanne: gridano Allah Akbar e devastano l’area comune. Agenti feriti e danni per 60 mila euroDevastano l’area comune del carcere di Perugia mentre inneggiano ad Allah Akbar. Escalation di violenza nella notte tra Pasqua e Pasquetta nella casa circondariale di Capanne. A segnalare gli episod ... corrieredellumbria.it Martedì 10 marzo, le mura della sezione femminile del Nuovo Complesso Penitenziario di Capanne (PG) non hanno solo ospitato un evento, ma hanno vibrato di una rara e purissima umanità. La presentazione del progetto “Poeti liberi, liberi poeti – Dalla par - facebook.com facebook