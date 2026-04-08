Guerra Iran USA Trump | Stop bombe per 2 settimane punto avanzato per pace lunga

Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere i bombardamenti per un periodo di due settimane, mentre continuano i negoziati con l’Iran. Questa decisione è stata annunciata ufficialmente e riguarda le operazioni militari in corso nella regione. La sospensione temporanea delle attività belliche si inserisce in un quadro di colloqui diplomatici tra le due parti, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui risultati attesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli Stati Uniti sospendono i bombardamenti per due settimane mentre proseguono i negoziati con l’Iran. Il cessate il fuoco resta però legato a condizioni precise e a un equilibrio ancora fragile. Stop ai bombardamenti: tregua legata allo Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno deciso di interrompere temporaneamente gli attacchi contro l’Iran per due settimane, aprendo così uno spiraglio verso una possibile de-escalation del conflitto. Tuttavia, la tregua non è automatica: è infatti subordinata alla riapertura completa e sicura dello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il commercio globale di petrolio. (Sky TG24) Questa condizione rappresenta il punto chiave dell’intesa: senza il via libera di Teheran sulla navigazione nello stretto, il cessate il fuoco potrebbe saltare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Guerra Iran USA, Trump: “Stop bombe per 2 settimane, punto avanzato per pace lunga”. Iran, la guerra in diretta: Trump proroga l’ultimatum: “Stop bombe per due settimane”. Teheran riapre lo stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, mercoledì 8 aprile: Donald Trump ha accettato di estendere di due... Le due portaerei e la strategia di Trump: così gli Usa preparano una guerra lunga settimaneIl Pentagono pianifica “operazioni di settimane” contro Teheran se fallisce la diplomazia. Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima Temi più discussi: Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; Trump: Iran chiede cessate il fuoco, Teheran nega; Trump estende la scadenza dell’ultimatum all’Iran per due settimane; L’Iran respinge l’ultimatum di Trump. Guerra Iran-Usa, Trump: «Tregua per due settimane». Teheran pronta a riaprire Hormuz, crolla il petrolioGuerra Iran-Usa, gli aggiornamenti in diretta dell'8 aprile 2026. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha ... leggo.it Guerra Usa-Iran, diretta Borse e mercati: crolla il prezzo del petrolio, Wti scambiato a 95,67 dollariI future sui listini di Wall Street volano dopo l'annuncio di Donald Trump di una sospensione degli attacchi per due settimane. I future del Nasdaq salgono del 3%, mentre quelli sullo S&P 500 del 2,3% ... ilgazzettino.it Ultim'ora Stop alla guerra in Iran per almeno due settimane: https://fanpa.ge/zL5gZ - facebook.com facebook Guerra Iran, Meloni in Aula giovedì tra 'fase 2' e timori su energia x.com