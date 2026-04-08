In Italia si discute di un aumento delle tensioni legate alla presenza di figure religiose che si mostrano ostili alle libertà individuali. Alcuni commentatori descrivono comportamenti e atteggiamenti di leader religiosi come segno di un possibile ritorno di dinamiche autoritarie, sebbene senza dichiarazioni ufficiali o azioni eclatanti. La situazione viene interpretata come un segnale di inquietudine più che come un momento di crisi aperta.

Rieccoli, gli ayatollah di casa nostra. Niente turbante d’ordinanza (per ora), nessuna volontà apocalittica dichiarata, il loro è un istinto liberticida felpato, obliquo, un totalitarismo dolce in luogo del totalitarismo duro della Repubblica islamica. La loro parola d’ordine, però, è esiziale per la convivenza civile dentro la nostra Repubblica laica, liberale, democratica, ed è sempre la stessa: #chiudetetutto. La collegano strumentalmente all’austerity del 1973, un precedente apparentemente tranquillizzante e democristiano, ma assai differente dall’oggi: lì c’era tutto un cartello mediorientale dei produttori di petrolio che aveva.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra in Iran, "michette a rischio": siamo alla paranoia

Guerra Iran, l'allarme dei panificatori a Milano: "Michette e filoni a rischio rincaro"Il conflitto in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz potrebbero riflettersi sui prezzi del pane e dei prodotti da forno in vendita nei panifici...

Crosetto alla Camera: “No a rotture isteriche. Non siamo in guerra contro l’Iran, ma rispettiamo i trattati e le alleanze”«Sappiamo far rispettare i trattati, siamo alleati degli Usa e siamo nella Nato, ma non siamo in guerra contro l’Iran».

Il super missile iraniano che spaventa anche l'Europa.

Temi più discussi: Guerra Iran, l'allarme dei panificatori a Milano: Michette e filoni a rischio rincaro; Guerra Iran l' allarme dei panificatori a Milano | Michette e filoni a rischio rincaro; Guerra Iran prezzo del petrolio in aumento dopo il raid Usa sull' isola di Kharg nel giorno dell' ultimatum; Guerra Iran la notizia peggiore è appena arrivata Il mondo sotto shock.

Guerra Iran, l'allarme dei panificatori a Milano: «Michette e filoni a rischio rincaro»(LaPresse) – Il conflitto in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz potrebbero riflettersi sui prezzi del pane e dei prodotti da forno in vendita nei panifici della Penisola. L'Unione dei panificato ... msn.com

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa di Hormuz». Teheran accetta la tregua, venerdì i negoziatiL'Iran ha accettato la proposta di tregua di 2 settimane nella guerra con gli Stati Uniti. Lo afferma il New York Yimes evidenziando che la proposta, formulata dal Pakistan, sarebbe stata approvata ... ilmessaggero.it

Iran, Trump: se l'accordo non è buono torniamo in guerra - facebook.com facebook

La psicosi collettiva della guerra ai social (di G. Corbellini) x.com