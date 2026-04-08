Guerra dopo il terrore rinasce la speranza! Tutto in una notte

Nelle ultime ore, a meno di un'ora e mezza dalla scadenza di un ultimatum, l'Iran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz e ha comunicato l’intenzione di sospendere temporaneamente le tensioni con gli Stati Uniti per due settimane. La decisione arriva in un momento di forte incertezza e mentre si affacciava uno scenario di escalation militare. La notizia ha suscitato reazioni e attese tra le parti coinvolte.

A meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, arriva la svolta che cambia il quadro: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz e prende forma una tregua di due settimane con gli Stati Uniti. Il passaggio viene letto come la condizione operativa che consente di fermare, almeno per ora, l’escalation e di spostare il confronto su un binario negoziale. La de-escalation matura dopo ore di tensione molto alta, innescate anche dalle dichiarazioni del presidente americano, che aveva evocato la possibilità di “ cancellare la civiltà iraniana ”. Una frase che, secondo quanto riportato da diverse ricostruzioni, aveva fatto temere l’avvio di un attacco su larga scala e aveva riportato la crisi su un livello di massima allerta. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Guerra, dopo il terrore rinasce la speranza! Tutto in una notte Leggi anche: La tenda della comunità Porta aperta rinasce a villa Bonfiglio: torna il "presidio di speranza" Dopo BigMama, un’altra famosa cantante bloccata a Dubai «Hanno bombardato tutta la notte», ore di terroreLa tensione in Medio Oriente si ripercuote anche su volti noti dello spettacolo italiano. Temi più discussi: Burro di karité, la risposta di 3’600 donne che crea prospettive e sfida il terrore; Opponiamoci allo schifo della guerra. Che cosa ci ispira quel sepolcro vuoto la mattina di Pasqua; Springsteen dichiara guerra a Trump. Lui: È una prugna secca; Springsteen in tour per attaccare Trump. I tennisti abbandonano il match e fuggono di corsa a ripararsi: è il terrore improvviso della guerraTutto sembrava filare liscio nel Challenger di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti, ma poi si è scatenato il caos. La partita valida per il turno finale delle qualificazioni dell’ATP Challenger 50 tra ... fanpage.it Le due Spagne in guerra nei Girasoli di Méndez, oggi al tempo delle due EuropeLa guerra civile è il modello di tutte le carneficine di oggi. Di quella spagnola e delle sue cicatrici si può apprendere molto dal romanzo di Alberto Méndez, autore di questo solo libro. E si può poi ... ilfoglio.it Continuano le tensioni per la guerra in Iran col petrolio stabile sopra i 100 dollari. Il governo ha prorogato il taglio delle accise di 24.4 centesimi fino al primo maggio. Ma la misura non sembra sufficiente. Secondo te cosa dovrebbe fare il governo Scrivi un co - facebook.com facebook Guerra nel Golfo e crisi energetica: le risposte dell'Ue x.com