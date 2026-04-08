Guerra di foto d’archivio | il centrosinistra attacca il Governo

Il centrosinistra ha avviato una campagna utilizzando foto d’archivio per criticare il Governo in vista delle elezioni dell’8 aprile 2026. Le immagini vengono impiegate per evidenziare presunti problemi di gestione e per mettere in discussione le scelte dell’attuale esecutivo. La strategia si inserisce nel tentativo di influenzare l’opinione pubblica e di rafforzare la propria posizione politica in vista delle consultazioni.

Il centrosinistra, in vista delle prossime consultazioni elettorali dell’8 aprile 2026, punta a destabilizzare l’attuale esecutivo attraverso il recupero di immagini d’archivio. La strategia si basa sulla diffusione di vecchi scatti fotografici che ritraggono membri della maggioranza insieme a figure discutibili durante manifestazioni pubbliche. Queste fotografie risalgono a sette anni fa e vengono utilizzate come strumento per attaccare direttamente la Premier e i vertici del Governo. Tale approccio viene interpretato come un tentativo di supplire alla mancanza di proposte programmatiche concrete con l’uso di tattiche basate sulla delegittimazione personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra di foto d’archivio: il centrosinistra attacca il Governo Leggi anche: D’Alema da ridere: portò l’Italia in guerra contro la Serbia, oggi fa il pacifista e attacca il governo sull’Iran Piccolotti attacca il Governo sulla scuola e sul bonus docenti: “Il Governo odia gli insegnanti”Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra e componente della Commissione Cultura alla Camera, torna ad attaccare l’esecutivo sul... Argomenti più discussi: Augusto De Luca presenta Armageddon, fotoprogetto ispirato alla guerra; Tra guerra e preghiera - Le foto della settimana; Io al palasport dopo cinque anni. Mi sentivo un veterano di guerra; Orientarsi tra le guerre fredde e quelle incandescenti. Iran, la flotta navale distrutta dagli Usa: cosa resta delle navi da guerra di Teheran, le foto satellitariIl 4 marzo, le Forze di Difesa Israeliane, le Idf, hanno sferrato un colpo potenzialmente letale alla catena di comando iraniana. Diversi attacchi mirati hanno colpito complessi militari situati nel ... ilmessaggero.it La guerra in Iran potrebbe mettere a rischio il commercio di farmaci per i tumori. Non solo petrolio e gas, ma l’intera filiera globale dei medicinali è sotto pressione. Ce ne parla @dani_bgg - facebook.com facebook Guerra di civiltà. Trump vuole annientare l'Iran (di L. Santucci) x.com