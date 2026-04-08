Guerra alla plastica nel Parco del Ticino e Lago Maggiore | firmato il patto per ripulire spiagge e sentieri

Un accordo tra l’Ente di gestione delle aree protette e un’associazione dedicata alla tutela ambientale mira a ridurre i rifiuti di plastica nelle sponde del Parco del Ticino e del Lago Maggiore. Le due organizzazioni hanno firmato un protocollo d’intesa per intervenire sulla pulizia delle spiagge e dei sentieri, contrastando l’abbandono di rifiuti e proteggendo gli ecosistemi acquatici della zona.

Un'alleanza strategica per liberare le sponde del Ticino e del Lago Maggiore dalla plastica. L'Ente di gestione delle aree protette e l'associazione Plastic free hanno firmato un protocollo d'intesa per combattere l'abbandono dei rifiuti e promuovere la tutela degli ecosistemi acquatici locali. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Natura, arte e visite guidate: il Parco del Ticino e del Lago Maggiore lancia la stagione degli eventiUn calendario ricco di eventi per avvicinare cittadini e famiglie alla natura attraverso la cultura.