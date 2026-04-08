Guè firma un panino ecco dove mangiare il burger creato per il rapper di Milano

Dal 9 aprile 2026, un ristorante giapponese con tre locali a Milano ha avviato una collaborazione con il rapper milanese. Insieme, hanno creato un nuovo panino, che porta il nome dell’artista. La partnership mira a unire aspetti della cultura giapponese contemporanea e il mondo della musica, offrendo ai clienti un’opportunità di gustare un prodotto esclusivo legato al rapper.