Guè firma un panino ecco dove mangiare il burger creato per il rapper di Milano
Dal 9 aprile 2026, un ristorante giapponese con tre locali a Milano ha avviato una collaborazione con il rapper milanese. Insieme, hanno creato un nuovo panino, che porta il nome dell’artista. La partnership mira a unire aspetti della cultura giapponese contemporanea e il mondo della musica, offrendo ai clienti un’opportunità di gustare un prodotto esclusivo legato al rapper.
Il rapper Guè ha dato il nome a un panino. Dal 9 aprile 2026, Donburi House - ristorante giapponese con tre punti a Milano - lancia una collaborazione d’eccezione con l'artista, dando vita a una partnership che punta a creare un ponte inedito tra la cultura giapponese contemporanea e la musica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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